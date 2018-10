Peeters en Beels sluiten N-VA niet uit als Antwerpse coalitiepartner

Peeters wilde de suggestie van De Wever dat hun partijen de voorbije zes jaar goed samenwerkten, niet volmondig bevestigen. 'We hebben zes jaar samengewerkt, maar bepaalde problemen zijn niet opgelost en wij hebben daar als CD&V ideeën over om die aan te pakken', zei hij. 'We zullen na 14 oktober zien met wie we ons programma het beste kunnen uitvoeren.'

Beels gaf dan weer aan dat het water tussen haar en De Wever 'erg diep' is, maar een coalitie al bij voorbaat volledig afwijzen deed ze niet. 'Ik sluit niet uit dat we rond de tafel gaan zitten en we gaan bekijken wat het beste is voor Antwerpen', zei ze.

Beels wees De Wever tijdens het debat wel fors met de vinger rond de 'war on drugs' die volgens haar weliswaar de drugsoverlast op straat heeft aangepakt, maar de problemen zou hebben verplaatst naar wat zich 'achter de voorgevels' afspeelt. Ze noemde De Wever ook 'een softie' omdat hij te weinig werk zou maken van het sluiten van handelspanden die draaien op illegale activiteiten.

De Wever vindt die kritiek 'flauwekul' en stelt dat hij tal van panden heeft gesloten, maar dat hij meer instrumenten nodig heeft om dat ook definitief te doen. Het dit jaar gelanceerde Stroomplan en het principe van bestuurlijke handhaving moeten daar volgens hem een antwoord op bieden.