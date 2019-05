CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft vasthouden aan een oplossing voor Arco. 'Iedereen die in een coalitie stapt met CD&V moet weten dat we dat snel moeten oplossen', zei hij dinsdagavond in Terzake (Canvas).

Bijna 800.000 mensen die investeerden in Arco, verloren in 2011 hun geld omdat het toenmalige Dexia failliet ging. In het akkoord dat de regering afgelopen zomer sloot, stond dat Arco-gedupeerden 40 procent van hun inleg zouden terugkrijgen. De nodige 600 miljoen euro moest deels van de beursgang van de bank Belfius komen. Maar die is er niet gekomen.

Toch blijft Peeters hopen op een oplossing voor de gedupeerden. Hij noemt het 'een duidelijk engagement' en voelt zich gesterkt door een arrest van het Europees Hof dat dateert van 7 december. 'Het is spijtig dat men het regeerakkoord niet respecteert, dat daar zeer duidelijk in was', zegt hij.