Pedro Facon, momenteel directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wordt coronacommissaris.

Dat heeft premier Alexander De Croo bevestigd op een persconferentie na afloop van het Overlegcomité met de deelstaatregeringen. Facon zal het coronabeleid moeten stroomlijnen en afstemmen tussen alle gemeenschappen en gewesten.

De coronacommissaris is een nieuwe functie, in het leven geroepen in het regeerakkoord van de regering-De Croo. In die hoedanigheid zal Facon, samen met een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité dat mogelijk wordt aangevuld met buitenlandse wetenschappers en een team van projectbeheerders, instaan voor de coördinatie van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten.

Facon wordt bijgestaan door adjunct-coronacommissaris Carole Schirvel. Facon moet "de olie in de machine zijn om de zaken goed te laten verlopen", aldus premier De Croo. Naast coördinatie zal de coronacommissaris in eerste instantie ook de langverwachte kleurenbarometer moeten operationaliseren.

Adviesgroep Celeval heeft de kleurcodes en de drempels bepaald, maar Facon moet nu de sectorale protocollen aanpassen en integreren in de barometer, zodat bij elke fase van de epidemie meteen duidelijk is welke specifiek maatregelen gelden in de verschillende sectoren.

De 39-jarige Facon is sinds 2017 directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid. Zijn mandaat loopt voor een periode van twaalf maanden en is telkens met zes maanden verlengbaar.

'Coronabarometer moet er liever gisteren dan morgen komen'

Een coronacommissaris moet ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een coronabarometer komt, die aan de hand van kleurcodes aangeeft welke maatregelen van toepassing zijn. Die barometer moet 'liever gisteren dan morgen' worden afgewerkt, zo heeft biostatisticus Geert Molenberghs dinsdag verklaard in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Voor Molenberghs is de aanstelling van een coronacommissaris een belangrijke stap als we het aantal coronabesmettingen en de hospitalisaties naar beneden willen brengen.

Dinsdag raakte bekend dat Pedro Facon, directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, in die functie wordt wordt voorgedragen. 'Het is nodig dat er een coronacommissaris komt. Hij moet samen met het beleid en de experten aan de slag om de barometer af te werken', zegt Molenberghs daarover. 'Hoe lang kan je iets afwerken? Ik denk dat er al heel wat gebeurd is. We wachten daarop.' De coronabarometer moet aangeven welke maatregelen in welke fase van de epidemie van kracht zijn. Als de toestand in een regio slechter wordt, kunnen dan vooraf bepaalde strengere maatregelen worden ingevoerd. 'Dan moet er ook duidelijk worden gecommuniceerd: nu zit deze provincie in die kleurcode. We moeten ons dan aan die maatregelen houden. En dan is ook duidelijk geweten in welke richting we gaan.'

Dat er bijkomende maatregelen nodig zijn, in de eerste plaats in Brussel, lijdt volgens Molenberghs weinig twijfel. Hij wijst erop dat onder meer in Nederland, Engeland, Parijs en Madrid werk wordt gemaakt van striktere regels. 'Ik denk dat we voor Brussel moeten denken aan een soort van semi-lockdown. Veel mensen op het terrein, zoals de mensen die in de ziekenhuizen werken, vragen dat ook met aandrang.'

Zonder bijkomende maatregelen dreigen we tegen eind november in België richting de 10.000 bevestigde gevallen per dag te gaan. 'Dan spreken we over enorme aantallen en dan wordt het ziekenhuissysteem overweldigd. Dan gaan we naar het aantal overlijdens dat we ook in de eerste periode gezien hebben, dus honderden per dag.'

