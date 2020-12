In zijn traditionele kerstboodschap heeft paus Franciscus vandaag gebeden voor de mensen die geleden hebben onder de pandemie van het coronavirus en er moeilijkheden door ondervonden hebben, zoals bijvoorbeeld vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld. Hij vroeg het coronavaccin voor iedereen toegankelijk te maken, en zeker voor de meest kwetsbaren.

Franciscus herdacht ook de mensen die lijden onder het geweld en de terreur in oorlogs- en crisisgebieden. Tegelijkertijd riep de 84-jarige kerkvorst op tot vrede en wapenstilstand in vele landen van de wereld. De paus onderstreepte de nood aan 'broederlijkheid' over alle continenten heen in deze periode van pandemie. 'In deze historische periode, die gekenmerkt wordt door de ecologische crisis, en door ernstige sociale en economische onevenwichten die nog worden versterkt door de pandemie van het coronavirus, hebben we meer dan ooit nood aan broederlijkheid', luidde het.

De paus riep op tot een concrete 'broederlijkheid', die familie, etnie, religie, taal of cultuur overstijgt. 'En dat is ook waar in de relaties tussen volkeren en naties', aldus de kerkvorst. De droom van broederlijkheid tegenover de sociaal-economische onevenwichten, die ook vaak tegenover het neoliberaal dogma wordt geplaatst, is één van de kernthema's in het al bijna acht jaar durende pontificaat van paus Franciscus.

Het thema heeft echter een nog prominentere plaats gekregen sinds het begin van de coronapandemie, met onder meer de publicatie van de encycliek 'Fratelli tutti' ('Allen broeders') in oktober.

Afsluiten deed de paus met 'Urbi et Orbi', de zegen voor de stad en de wereld. De kerstboodschap en de pauselijke zegening werden dit jaar niet uitgesproken vanop het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.

Vanwege de coronabeperkingen gebeurde dat binnen, vanuit de Aula der Zegeningen in het Apostolische Paleis. Alles was live te volgen via het internet.

Franciscus herdacht ook de mensen die lijden onder het geweld en de terreur in oorlogs- en crisisgebieden. Tegelijkertijd riep de 84-jarige kerkvorst op tot vrede en wapenstilstand in vele landen van de wereld. De paus onderstreepte de nood aan 'broederlijkheid' over alle continenten heen in deze periode van pandemie. 'In deze historische periode, die gekenmerkt wordt door de ecologische crisis, en door ernstige sociale en economische onevenwichten die nog worden versterkt door de pandemie van het coronavirus, hebben we meer dan ooit nood aan broederlijkheid', luidde het. De paus riep op tot een concrete 'broederlijkheid', die familie, etnie, religie, taal of cultuur overstijgt. 'En dat is ook waar in de relaties tussen volkeren en naties', aldus de kerkvorst. De droom van broederlijkheid tegenover de sociaal-economische onevenwichten, die ook vaak tegenover het neoliberaal dogma wordt geplaatst, is één van de kernthema's in het al bijna acht jaar durende pontificaat van paus Franciscus. Het thema heeft echter een nog prominentere plaats gekregen sinds het begin van de coronapandemie, met onder meer de publicatie van de encycliek 'Fratelli tutti' ('Allen broeders') in oktober. Afsluiten deed de paus met 'Urbi et Orbi', de zegen voor de stad en de wereld. De kerstboodschap en de pauselijke zegening werden dit jaar niet uitgesproken vanop het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.Vanwege de coronabeperkingen gebeurde dat binnen, vanuit de Aula der Zegeningen in het Apostolische Paleis. Alles was live te volgen via het internet.