Paul Magnette wil geen staatshervorming in 2024 

PS-voorzitter Paul Magnette wil geen nieuwe staatshervorming in 2024, zegt hij zaterdag in Le Soir. Magnette sluit bovendien uit om onderwijs en cultuur naar de gewesten te halen. Er wordt dus niet geraakt aan de Franse Gemeenschap, klinkt het naar aanleiding van het Waals PS-congres dat zondag op de agenda staat.

‘Een zevende staatshervorming in 2024 is noodzakelijk noch wenselijk. Wallonië heeft, in tegenstelling tot in het verleden, de nodige bevoegdheden om aan het herstel te werken. De federale prioriteiten liggen elders: fiscale rechtvaardigheid, versterken van de sociale zekerheid, de openbare diensten’, aldus de PS-voorzitter.

Magnette herhaalt zijn pleidooi voor een federaal land met vier regio’s. Dat zou eenvoudiger werken dan het huidige model. Maar voor de PS-voorzitter betekent dat niet dat er geen solidariteit meer zou zijn tussen Brussel en Wallonië. Een Waals-Brusselse band moet behouden blijven via een federatie, ook al zijn er vier regio’s (Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Duitstalig België; nvdr). Samen moeten ze zo grote bevoegdheden beheren zoals onderwijs, cultuur, onderzoek, maar het is nu niet het moment om over te stappen naar zo’n systeem, klinkt het nog.