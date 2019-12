Informateur Paul Magnette (PS) heeft de zes paars-groene partijen opnieuw samen geroepen, dit keer om het budgettaire kader voor de komende jaren te bespreken.

Dat melden verschillende bronnen. Volgens de krant De Tijd en de openbare omroep VRT legt Magnette vijf scenario's op tafel, waarbij klimaatinvesteringen buiten de begrotingsnorm gehouden kunnen worden.

In het strengste scenario wordt naar een evenwicht in 2024 gestreefd, wat zonder nieuw beleid een inspanning van 13,4 miljard euro impliceert.

In het meest soepele scenario gaat ons land naar een tekort van 2,4 procent, waardoor amper bespaard moet worden.

In de middelste drie scenario's wordt het tekort in 2024 teruggedrongen tot 2 procent, 1,8 procent of 0,8 procent. Dat laatste vereist een inspanning van 9 miljard.

Paars-Groen

Vorige zondag raakte reeds bekend dat Magnette in het geheim had samengezeten met de paars-groene partijen (PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo en Groen). CD&V en N-VA waren niet uitgenodigd.

Maandag brengt Magnette opnieuw verslag uit bij koning Filip.

Begroting

Intussen heeft de Kamercommissie Financiën en Begroting woensdag heeft een nieuwe schijf van de noodbegroting, de voorlopige twaalfden, goegekeurd. Enkel Vlaams Belang stemde tegen, N-VA heeft zich onthouden. Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd.

Door de val van de federale regering in december van vorig jaar is er geen volwaardige begroting goedgekeurd. Om te voorkomen dat de overheid stilvalt, moet het parlement elk kwartaal een noodbegroting met voorlopige kredieten goedkeuren. Die voorlopige twaalfden zijn gebaseerd op de laatste goedgekeurde begroting - die van 2018 - en bepalen dat er - behoudens uitzonderingen - niet meer uitgegeven mag worden dan in dezelfde maand van dat jaar.

Tijdens het debat in de commissie spraken verschillende Kamerleden de hoop uit dat het de laatste keer zou zijn dat er voorlopige twaalfden zouden moeten worden gestemd. De verschillende partijen hopen dus op een snelle regeringsvorming. N-VA-Kamerlid Sander Loones herhaalde dat zijn partij bereid is regeringsverantwoordelijkheid te nemen.