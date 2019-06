Volgens PS-kopstuk Paul Magnette is er geen sprake van dat zijn partij met N-VA onderhandelt, laat staan in een federale regering stapt. Zijn voorzitter Elio Di Rupo leek die deur op een kier te zetten, maar Magnette ontkent dat. Hij pleit voor een voorlopige noodregering: de huidige partijen MR, Open VLD en CD&V uitbreiden met socialisten en groenen.

Die regering zou dan een programma voor een jaar kunnen uitwerken rond sociaal en ecologisch beleid, 'om de dringendste noden aan te pakken'. Magnette zei dat in de tv-studio van Jeudi en Prime op de Franstalige openbare omroep RTBF.

Deur dicht

'Ons standpunt was voor de verkiezingen en is nog altijd heel duidelijk: het is ofwel met de N-VA en zonder de PS, ofwel met de PS en zonder de N-VA', aldus Magnette.

'We onderhandelen niet met de N-VA, want die partij wil confederalisme en dat willen wij niet. We willen over dringende zaken praten'.

De PS-onderhandelaar ontkende dat zijn voorzitter Elio Di Rupo vanochtend de deur leek te openen voor gesprekken met N-VA als die kunnen leiden tot een verhoging van de koopkracht en een versterking van de sociale bescherming. Worden er pogingen ondernomen om een federale regering te vormen 'zonder dat er institutionele kwesties behandeld moeten worden, dan betreden we een heel nieuw universum', zei Di Rupo eveneens op de RTBF.

Later verduidelijkte hij op Twitter: 'Opdat het duidelijk zou zijn: de PS wenst (souhaite) niet te regeren met de N-VA'. Wenst of wil, dat is een semantische discussie, reageerde Magnette vanavond.

Voorlopige noodregering

Volgens Magnette is enige 'creativiteit' aangewezen om uit de impasse te raken. Hij lanceert de piste van een coalitie die vertrekt van de huidige regering in lopende zaken en uitgebreid wordt met PS, SP.A, Ecolo en Groen.

'We zouden een minimumprogramma voor een jaar kunnen hebben', zei Magnette. Dat programma zou de grootste sociale en ecologische noden moeten ledigen. Dergelijke regering zou wel enkele zetels te weinig hebben voor een meerderheid aan Vlaamse kant.'

Als CD&V en Open VLD niet willen weten van een regering met een minderheid aan Vlaamse kant, zullen ze de gevolgen van de crisis moeten dragen, klonk het.

Lees verder onder de video