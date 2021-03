PS-voorzitter Paul Magnette staat 'voor 200 procent' achter de oproep van de christelijke en socialistische vakbond tot een nationale actiedag op 29 maart. Dat heeft Magnette zondag verklaard in 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL-TVI.

'Ik ben het volledig eens met de werknemers', aldus de PS-voorzitter in het debatprogramma op RTL-TVI. Magnette weerlegt dat het om een stakingsdag tegen de federale regering gaat, waar zijn partij deel van uitmaakt. 'Het is een staking tegen de werkgevers', benadrukte hij.

Je soutiens à 200% les travailleurs et les syndicats. Il faut pouvoir augmenter les salaires dans les secteurs qui ont fait de gros bénéfices mais aussi augmenter les bas salaires. #dimancheRTL pic.twitter.com/taJJIp98LX — Paul Magnette (@PaulMagnette) March 14, 2021

Het ACV en ABVV hebben eerder deze week opgeroepen tot een brede actiedag met een staking in de private sector op 29 maart. De vakbonden eisen dat het personeel in sectoren die goed boeren, recht heeft op een loonstijging die hoger ligt dan de 0,4 procent die de Nationale Arbeidsraad naar voren schuift voor de komende twee jaar. De werkgevers willen niet hoger gaan, gezien de wankele economische situatie als gevolg van de coronacrisis.

Wie de actie bepaald een minder warm hart toedraagt, is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. 'Een staking organiseren tijdens de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog getuigt van een gevaarlijk gebrek aan verantwoordelijkheidszin', aldus de liberale voorzitter, wiens partij ook in de federale regering zit. 'Ik zou graag zien dat ons land zou kunnen rekenen op moderne, verantwoordelijke en constructieve vakbonden', aldus Bouchez.

