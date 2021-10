Hoeveel miljard er precies op de begroting bespaard wordt, is niet essentieel, de vraag is hoe we dat doen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette gezegd in De Zevende Dag.

Rond 12 uur zitten de topministers van de federale regering opnieuw samen voor de opmaak van de begroting 2022. De onderhandelingen gaan daarmee de laatste rechte lijn in. Het regeerakkoord voorziet in een jaarlijkse saneringsinspanning van 0,2 procent van het bbp, aangevuld met een extra inspanning afhankelijk van de economische groei. Enkele weken geleden legde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) de lat op 3 miljard euro. Voor de PS mocht de inspanning beperkt blijven tot de jaarlijkse voorziene oefening, dus 1 miljard euro, terwijl minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het resultaat eerder op 2,5 miljard euro inschatte. Premier Alexander De Croo deed een openingsbod met een inspanning van 2 miljard euro.

'Eén, twee, drie, of vier miljard, hoeveel is niet essentieel. De vraag is hoe doen we dat?', zei Magnette zondag. 'Als we ernstig tegen fiscale fraude strijden, kunnen we twee, drie of vier miljard vinden', zei de PS-voorzitter Magnette pleitte ervoor het geld te halen bij de grote vermogens en de multinationals. 'Belgische gezinnen die hun geld naar de fiscale paradijzen sturen, daar is veel geld en daar kunnen we geld gaan halen, zonder de mensen te doen betalen (...) Op de lijst van de Pandora Papers staan bekende namen. Dat is een schandaal en als die mensen hun belastingen in België correct betalen, zou onze begroting in evenwicht zijn.'

Een kwestie waarover de topministers zich ook buigen zijn de investeringen. Daar moet nog fors gesneden worden. Van projecten goed voor zowat 3 miljard euro moet uiteindelijk nog 1 miljard overblijven. 'Dat vind ik een beetje jammer', zei Magnette. 'We moeten echt investeren. Dat is een 'one shot' op de begroting. Het kost bovendien nu bijna niks omdat de rentes heel laag zijn', aldus Magnette, die herhaalde voorstander te zijn van investeren in spoor, isolatie en gebouwen.

En die investeringen moeten meer bedragen dan 1 miljard euro, zegt de PS-voorzitter. 'Investeren kost heel weinig en is goed voor onze economie. Het creëert heel veel banen en is goed om de broeikasgassen te verlagen. Het is goed voor de facturen en voor de mensen.'

