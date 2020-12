'Het lijkt alsof maar één partij bekommerd is om het eindejaar', zegt PS-voorzitter Paul Magnette. 'Maar iedereen is bezorgd.'

'De Parti Socialiste is duidelijk: wij vragen geen versoepelingen voor Kerstmis.' PS-voorzitter Paul Magnette zet de puntjes op de i, na een bewogen weekend waarin Georges-Louis Bouchez (MR) de regering opnieuw vroeg om lossere maatregelen tijdens het eindejaar. Magnette schaart zich volledig achter de maatregelen die 'door alle regeringen én door alle partijen in de regering-De Croo zijn goedgekeurd'.

...

'De Parti Socialiste is duidelijk: wij vragen geen versoepelingen voor Kerstmis.' PS-voorzitter Paul Magnette zet de puntjes op de i, na een bewogen weekend waarin Georges-Louis Bouchez (MR) de regering opnieuw vroeg om lossere maatregelen tijdens het eindejaar. Magnette schaart zich volledig achter de maatregelen die 'door alle regeringen én door alle partijen in de regering-De Croo zijn goedgekeurd'.Toch blijft de MR om versoepelingen vragen.Paul Magnette: Het is makkelijk om versoepelingen te vragen. Maar het is niet aangenaam voor de andere partijen in de regering. Door als enige te pleiten voor versoepelingen lijkt het alsof maar één partij bekommerd is om het eindejaar en de kappers. Terwijl iedereen bezorgd is. Viroloog Marc Van Ranst (KUL) heeft een déjà-vu-gevoel: zodra de cijfers verbeteren, klinkt de roep om versoepelingen. Is dat wel verstandig van de MR?Magnette: (wikt zijn woorden) Natuurlijk zijn er veel mensen die hun vrijheid opnieuw willen. Dan is het makkelijk om samen met hen te praten over versoepelingen. Het is veel moeilijker om te antwoorden: 'Nee, helaas gaan we niet versoepelen.' Is Georges-Louis Bouchez een bedreiging voor de samenhang van de regering-De Croo? Magnette: Ik veronderstel dat er contacten zijn tussen Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert, de voorzitter van zijn zusterpartij Open VLD, de partijen die een en ondeelbaar zijn. Ik verwacht van Lachaert dat hij een direct en eerlijk gesprek heeft met Bouchez. U weet ongetwijfeld dat Bouchez niet zo makkelijk te controleren is. Magnette: (lacht)Iedereen is moeilijk te controleren. In elk geval wilt u net zoals de MR de sluiting van de contactberoepen herbekijken op 18 december. Magnette: Laten we tijdens het Overlegcomité van die dag naar de cijfers kijken. Is de daling dan significant? En kunnen de kappers heropenen begin januari? Dan moeten we dat doen. Maar laten we vooral alles doen om een derde golf te vermijden. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) zal het land klaar zijn op 5 januari om te vaccineren. Geeft dat hoop?Magnette: Het is fundamenteel voor de politiek om perspectief te bedien. Voor veel mensen is de situatie zwaar. Voor het zorgpersoneel, voor de middenstanders, voor alle personen in tijdelijke werkloosheid, voor álle Belgen. Maar we beginnen licht aan het einde van de tunnel te zien. Dankzij de vaccinatie krijgen we in de lente een situatie die lijkt op de normaliteit. Als je een berg beklimt en je moet de laatste uren overbruggen, helpt het wanneer je de top ziet. Bent u tevreden met het werk van de regering?Magnette: In het algemeen wel. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) werkt dag en nacht. Ik hoor dat hij zijn kabinet afpeigert. (lacht) Hij levert een buitengewone bijdrage. Toch was ook u niet tevreden met zijn uitspraken over de sluiting van niet-essentiële winkels: 'Den blok erop'. Magnette: Zijn uitspraken werden gekarikaturiseerd. Zo heeft hij nooit over een 'elektroshock' gesproken (de Franse vertaling die circuleerde in de media, nvdr). Maar ongewild gaf hij de indruk dat er geen reden was om de winkels te sluiten. Dat is gevaarlijk, want dan gelooft niemand meer in de maatregelen. Maar zoals ik zei: iedereen is tevreden met zijn werk. Hoge bomen vangen veel wind.In Vlaanderen zijn de PS-ministers vrijwel onzichtbaar. Hoe komt dat? Magnette: (glimlacht breed) Wij zijn discreet, maar effectief. Bij de verdeling van de posten hebben we als familie onderhandeld. Wij wilden alles wat te maken had met sociale zekerheid. De SP.A kreeg gezondheid, al de rest ging naar de PS: economie, pensioenen, relance... Onze ministers hebben een taalbad gepland deze winter. Ze zijn al perfect tweetalig, maar nog niet 100 procent klaar voor lange interviews in het Nederlands. Is de Vivaldi-coalitie vertrokken voor tien jaar? Magnette: Dat weet ik niet. We werken met een perspectief van tien jaar, maar dat is niet per definitie met dezelfde partijen. De politiek werkt niet altijd met een langetermijnvisie, wij wilden dat wel. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zal de PS na de verkiezingen van 2024 weer met hem rond de tafel willen zitten. Magnette: Ik hoop uiteraard dat de PS de grootste blijft aan Franstalige kant. We zullen zien wat er gebeurt in Vlaanderen. De gesprekken die we tijdens de formatie hadden waren in ieder geval nuttig. We hebben de N-VA kunnen overtuigen van ons gelijk over sociale thema's. Denk aan de begroting van de gezondheidszorg, de pensioenen, de armoedeaanpak. Over het institutionele hebben we nooit verstopt dat ook wij vinden dat de staat moet evolueren. Het verschil met de N-VA is dat wij de regio's niet willen versterken ten koste van het federale niveau.