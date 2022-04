Het klopt dat vijf van de zeven partijen binnen de federale Vivaldi-coalitie gewonnen zijn voor de invoering van een heffing op de rijkste personen en op de woekerwinsten die bedrijven maken. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette donderdag gezegd op La Première (RTBF). Enkel de liberalen moeten volgens hem nog overtuigd worden.

Het Laatste Nieuws schrijft donderdag dat PS en Vooruit, Groen en Ecolo en CD&V voorstander zijn van een rijkentaks. Het idee van zo'n heffing is niet nieuw.

De PS wil een heffing van 1 procent invoeren op alle vermogens boven 1 miljoen euro. Dat zou een structurele winst voor de schatkist van om en bij de 3 miljard euro moeten opleveren en een belastingvermindering voor de lage en middeninkomens mogelijk moeten maken.

'We spreken over de rijkste 1 procent', legde Magnette op de radio uit. 'Dat zou voldoende moeten opleveren om de belastingen voor de laagste en middeninkomens te verlagen en werknemers elke maand ongeveer 100 euro moeten opleveren. In de huidige context van voorthollende inflatie en explosief stijgende prijzen, zou dat een fundamenteel sociaal en fiscaal rechtvaardige maatregel zijn.'

Vijf van de zeven partijen in de federale regering zijn voorstander van een taks die de allerrijksten of de bedrijven met woekerwinsten belast.

