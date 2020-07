N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette reageren in een videoboodschap op de opdracht van koning Filip. Als 'preformateurs' zullen ze samen een regering proberen vormen.

'We hebben nog een vijftigtal dagen om een federale regering te vormen. Indien dat niet lukt, is het tijd voor nieuwe verkiezingen'. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette maandag verklaard in een videoboodschap op Twitter. Magnette verwees daarmee naar de eerdere aankondiging van premier Sophie Wilmès. Wilmès zou halfweg september opnieuw naar het parlement trekken om het vertrouwen te vragen. Tot dan geeft ook Magnette zichzelf (en N-VA-voorzitter Bart De Wever) de tijd om een regering te vormen, zoniet zijn nieuwe verkiezingen aan de orde.

De PS-voorzitter belooft al zijn energie te steken in een echte regering met de nodige slagkracht. Want die is nodig om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, gevolgen die we nog jaren zullen voelen, voert hij aan. Hij wijst er daarbij op dat ons land het enige in Europa is zonder relanceplan en zonder noodplan om een tweede golf op te vangen.

Magnette benadrukt ook de rol van de socialistische familie als hoeder van de sociale zekerheid, een rol die de voorbije maanden essentieel was in de aanpak van de coronacrisis. Volgens Magnette is die sociale zekerheid verzwakt door het beleid van regering-Michel - met N-VA aan boord - en door de besparingen in de gezondheidszorg.

Hervormingen

De PS-voorman raakt ook het institutionele luik aan. De crisis heeft de complexiteit van de structuren blootgelegd. 'Sommigen hebben veel tijd gespendeerd aan naar anderen te wijzen, in plaats van zelf hun verantwoordelijkheid uit te oefenen', aldus Magnette. Daarom is voor hem de tijd rijp om klaarheid te scheppen en bevoegdheden te herverdelen.

Dat de PS heeft aangegeven institutionele hervormingen te willen bekijken, is voor N-VA-voorzitter Bart De Wever 'een spoor dat we moeten verkennen'. 'Er is geen enkele garantie op succes, maar ik denk dat we die verantwoordelijkheid moeten opnemen.' De Wever herhaalt het N-VA-standpunt dat ons land 'institutioneel totaal kaduuk' is.

Ook benadrukt de N-VA-voorman de bijzonder moeilijke context: er is een gezondheidscrisis die gevolgd zal worden door een 'economische donderslag', die 'ons zeker in Vlaanderen heel veel zal kosten', zegt hij. Tenslotte wijst De Wever op het gebrek aan een krachtig federaal bestuur.

Op 31 juli moeten De Wever en Magnette verslag uitbrengen bij de vorst. (Belga)

