Informateur Paul Magnette brengt maandag om 14 uur opnieuw verslag uit bij de koning over zijn poging om het pad te effenen voor de regeringsvorming op federaal niveau.

De verwachting is dat Magnette nog even aan zet blijft.

Thema's

Koning Filip stuurde Magnette op 5 november het veld in, daags nadat het preformateursduo Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) gevraagd had om hun opdracht te mogen beëindigen. Zij moesten nagaan of gesprekken voor een regering met N-VA, PS, MR, Open VLD, CD&V en SP.A mogelijk waren, maar dat bleek niet het geval.

Magnette knoopte gesprekken aan met tien partijen: de socialisten, liberalen, groenen, N-VA, CD&V, CDH en DéFI. In plaats van te werken rond een toekomstige coalitie, probeert Magnette een consensus te vinden rond een aantal thema's. Het gaat om de stijging van de werkzaamheidsgraad, de sociale cohesie en de strijd tegen armoede, justitie en veiligheid, de klimaattransitie, migratie en de modernisering van de staat.

Vorige week verlengde de koning de opdracht van Magnette. Hijzelf sloot een week geleden niet uit dat daar nog een verlengstuk aan wordt gebreid en dat zou ook in de lijn der verwachtigen liggen.

Paars-Geel of Paars-Groen (met CD&V)

De hamvraag blijft echter of er partijen klaar zijn om te springen en voluit te kiezen voor een paarsgeel of paarsgroen project. Gezien de mislukte preformatie-opdracht van Bourgeois en Magnette, lijkt vooral de tweede piste de meeste kans op slagen te hebben. Al hebben CD&V en Open VLD al maanden herhaald dat ze het liefst N-VA als grootste partij in een meerderheid zien stappen. Paars-Groen, eventueel aangevuld met CD&V, heeft overigens geen meerderheid aan Vlaamse kant.

In die zin deed Open VLD-kopstuk Bart Somers zondag een aantal opmerkelijk forse uitspraken. Wekenlang luidde de liberale mantra dat paarsgeel moeilijk is, maar paarsgroen nog moeilijker. Somers stelde dat alles moeilijker aan het worden is door de onverantwoordelijke houding van N-VA op federaal vlak. Het is voor hem zonneklaar dat N-VA geen deel wil uitmaken van een federale ploeg.

Hij refereerde daarbij aan uitspraken van N-VA-toppers van de voorbije dagen, weken en maanden, maar ook aan het vertrek van N-VA uit de regering-Michel en haar weigering om mee te stappen in de zesde staatshervorming.

Ook federaal minister Maggie De Block (Open VLD) richtte in de Franstalige pers dit weekend haar pijlen op N-VA.

Op het partijhoofdkwartier van Open VLD luidt het dat het standpunt van Open VLD sinds 27 mei niet is veranderd. 'Wij bekijken elk project constructief naar de inhoud. Bart Somers heeft een correcte analyse gemaakt en N-VA geconfronteerd met haar eigen recente uitspraken', aldus de Melsensstraat. Zo stelde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dit weekend nogmaals dat haar partij zonder communautaire hervormingen niet in een regering stapt.

Voor N-VA is het duidelijk dat de uitvallen van De Block en Somers geen toeval zijn, maar dat er iets georchestreerds achter zit. Ondervoorzitter Lorin Parys vindt het alleszins 'onbegrijpelijk' dat Somers de Vlaamse onderhandelingspositie verzwakte en die van de PS versterkt. Het is voor Parys nu de vraag hoe groot de draagwijdte is van Somers' woorden binnen zijn partij. 'Ik hoop dat we vanaf morgen terug met Open VLD kunnen onderhandelen over een federaal regeerakkoord in het verlengde van het Vlaamse.'