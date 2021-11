De Belgische kerncentrales sluiten de deuren. Omdat dat in het regeerakkoord staat en omdat de omstandigheden er niet naar zijn om erop terug te komen. Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag in de marge van de klimaattop in Glasgow.

De federale regering moet zich deze maand buigen over de bevoorradingszekerheid op de elektriciteitsmarkt en de gevolgen daarvan voor de kernuitstap. Volgens Magnette zal er geen aanleiding zijn om op de beslissing tot sluiting terug te komen. 'Het regeerakkoord is duidelijk: als het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) voor voldoende bevoorrading zorgt, worden alle reactoren gesloten', zei hij vrijdag.

Magnette wil zich daarentegen niet uitspreken voor of tegen de bouw van een nieuw type reactoren, die kleiner zouden zijn en voor minder afval zouden zorgen. 'Maar ik denk dat nucleaire energie veel gebreken heeft', aldus Magnette. 'Het kost vreselijk veel geld om te bouwen, er zijn veiligheidsproblemen, problemen met betrouwbaarheid en dan is er nog het afval dat honderden of duizenden jaren blijft bestaan.'

Bouchez reageert

Tegelijk geeft de socialist toe dat het ook geen ideale oplossing is om nieuwe gascentrales te bouwen. 'We zijn hier op een klimaattop waar voor het eerst heel open wordt gepraat over stoppen met fossiele energiebronnen. Maar je moet ook voor bevoorradingszekerheid aan aanvaardbare prijzen zorgen.' Hij blijft een vurig verdediger van hernieuwbare energie. 'In een wereld zonder CO2-uitstoot is het voor de overgrote meerderheid van de mensen beter leven. Een wereld zonder CO2-uitstoot is een betere, aangenamere en rechtvaardigere wereld', aldus Magnette.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde met een tweet: 'Dus PS zit niet in met de bevoorradingszekerheid, de prijs en nog minder met de planeet. "Een beetje gas", zegt hij? Het CRM is 87 procent gas en tegelijkertijd vraagt hij om geen fossiele brandstoffen meer te subsidiëren?'

