Informateur Paul Magnette overlegt zaterdag met CD&V over de federale formatie. De partij houdt aan haar veto tegen paars-groen, na een onduidelijke communicatie daarover deze ochtend. 'Wij zijn gewoon van bij onze mening te blijven' zegt federaal onderhandelaar Koen Geens (CD&V) aan Knack, verwijzend naar zijn eerdere uitspraak dat een paars-gele coalitie voor zijn partij de enige optie is.

Paul Magnette (PS) brengt CD&V in een lastig parket. De informateur spreekt sinds donderdag met 10 partijen over de vorming van een nieuwe federale regering. Ook de ecologisten zitten opnieuw mee aan tafel. Maar federaal onderhandelaar voor CD&V Koen Geens heeft eerder herhaaldelijk gezegd dat de enige optie voor zijn partij een paars-gele coalitie is.

