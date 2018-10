Patstelling in Gent: wie knippert het eerst met de ogen?

De kiezer heeft de kaarten moeilijk geschud, maar weinigen hadden kunnen voorspellen dat er twee dagen na de verkiezingen twee formateurs zouden zijn, en één zelfverklaarde burgemeester.

Het resultaat was gisteravond dat beide kampen elkaar uitgenodigd hadden, en vonden dat zij 'aan zet' waren. Vandaag staat het eerste overleg gepland. Het progressief kartel SP.A-Groen, en langs de andere kant Open Vld en CD&V, gaan op mekaars uitnodiging in.

Zowel het kartel als Open Vld hebben aan Belga bevestigd dat er vandaag samen gezeten wordt voor de eerste, verkennende gesprekken. Bij die gesprekken zal een methode afgesproken worden om eventueel verder te onderhandelen over een bestuursakkoord.

'Het belangrijkste is dat we een gesprek hebben', zei Mieke Van Hecke van CD&V daar vanochtend over op Radio 2. Van Hecke toonde zich zondagavond al gretig om met Open VLD in zee te gaan, en gisteren klikten de twee zich aan elkaar vast. 'Mathias is een zeer sociaal bewogen liberaal', zo legde ze het voor sommigen nogal plotse verbond met Mathias De Clercq uit, die zichzelf al tot burgemeester uitriep voor alle stemmen geteld waren. Voor CD&V lijkt een partnerschap met de liberalen de enige optie om in het bestuur te belanden, want mathematisch zijn de christendemocraten niet nodig voor een coalitie.

In het samengaan van de twee wordt de strategie gelezen om het kartel uit elkaar te spelen. Die analyse komt niet uit de lucht gevallen. Begin september werd daar door De Clercq en Guy Verhofstadt ook al op gehint in een interview met De Gentenaar: 'Een kartel is geen partij. Als wij de verkiezingen winnen en Mathias behaalt een goede score, dan wil ik nog eens zien wat er met het kartel gebeurt', klonk het toen.

Voorlopig zit er in het kartel evenwel weinig beweging. 'We willen eerst over de inhoud praten, en dan zien wie welke functie vervult', verklaarde Filip Watteeuw aan de VRT. Ook de andere kopstukken verklaarden gisteren dat Groen en SP.A en samen blijven.

De machtverhoudingen zijn weliswaar gekanteld zijn nu Groen 14 zetels behaalde en de SP.A 7, maar voor zowel de socialisten als de ecologisten staat er veel op het spel. Voor SP.A zou het nog een extra klap zijn mocht de partij uit het stadsbestuur gewipt worden, na een al vrij pijnlijk verkiezingsresultaat in de rest van Vlaanderen.

Groen aast dan weer op een trofee waarmee het resultaat van zondag kan verzilverd worden. Voorzitster Meyrem Almaci stelde gisteravond dat de manier van werken van Open VLD haar niet zint: 'Wat Mathias De Clercq nu doet, gaat in de richting van opportunisme', liet ze optekenen.