Passagiers naar VS zullen douanecontrole al in België kunnen doorlopen

Passagiers die naar de Verenigde Staten vliegen, zullen binnenkort al op de luchthaven van Zaventem de Amerikaanse migratie- en douanecontrole kunnen doorlopen en op die manier een pak tijd winnen bij aankomst in de VS. De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor die zogenaamde ‘preclearance’, waarover reeds in 2020 een akkoord werd ondertekend tussen beide landen.

Zaventem zou de eerste luchthaven worden op het Europese vasteland waar zo’n preclearance plaatsvindt. Los van de tijdswinst voor de passagiers, zou dat voor een concurrentievoordeel voor de luchthaven zorgen. De tekst kreeg unanieme steun, op de onthouding van PVDA na.

Dat het wetsontwerp nu is goedgekeurd betekent nog niet dat de preclearance meteen van start kan gaan. Brussels Airport rekent op een implementatietijd tussen 1,5 en 2 jaar