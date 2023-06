Pascal Smet opnieuw Brussels Parlementslid

Ans Persoons heeft vrijdag in het Brussels Parlement de eed afgelegd als Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp . Ze volgt Pascal Smet op, die afgelopen weekend ontslag nam als gevolg van de aanwezigheid van een Iraanse delegatie op de Brussels Summit. Smet nam vrijdag zijn zitje in het Brussels Parlement opnieuw in.

Pascal Smet kwam onder druk wegens de aanwezigheid van de burgemeester van Teheran, Alireza Zakani, op de Brussels Urban Summit, een internationaal evenement waar burgemeesters en steden van de hele wereld op vertegenwoordigd waren. De Brusselse staatssecretaris werd ervan beticht druk te hebben uitgeoefend om het toekennen van de visa voor de Iraanse delegatie door te drukken.

Pascal Smet nam zondag ontslag omdat hij de verblijfskosten van de Iraanse delegatie gedurende de top betaald zou hebben met Belgische middelen. ‘Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan’, aldus Smet. Smet acht zichzelf politiek verantwoordelijk voor een fout van een medewerker.

Vrijdag nam Pascal Smet zijn plaats in de One.Brussels-Vooruit-fractie opnieuw in. Daardoor verdwijnt Hilde Sabbe uit het Brussels Parlement. Ze wordt opnieuw eerste opvolgster.