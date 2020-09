Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet (one.brussels - sp.a) vraagt dat politie en gerecht hard optreden tegenover daders van geweld tegen brandweer of andere hulpdiensten.

De Brusselse brandweer rukte zaterdagavond uit voor enkele brandende vuilnisbakken in de Marollen. Bij aankomst werden de brandweerlui bekogeld met vier molotovcocktails. De daders zouden een dertigtal jongeren zijn. De brandweer kondigde aan een klacht te zullen indienen en benadrukte dat er een 'sterk signaal' moet worden gegeven. Korpschef Michel Goovaerts vraagt zich in Het Laatste Nieuws af waar de ouders van de betrokken jongeren zijn. 'Zij zijn toch ook verantwoordelijk voor hun kinderen', klinkt het.

Eind augustus werd ook al een brandweerploeg bekogeld met onder meer glazen flessen bij een interventie in Sint-Jans-Molenbeek, waarna burgemeester Catherine Moureaux een nachtelijk samenscholingsverbod uitvaardigde in de betrokken wijk.

Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet benadrukt dat er moet worden ingegrepen. 'Eerst en vooral is er repressie nodig: politie en gerecht moeten zeer hard optreden en heel duidelijk het signaal geven dat dat niet kan', zei hij maandag in De Ochtend.

Het gerecht moet daarbij sneller kunnen werken, vindt hij. 'De traagheid van het gerecht helpt niet in dit soort zaken. De betrokkenen moeten meteen de sanctie voelen, niet 2 tot 3 jaar nadien.'

Smet pleit daarnaast voor een ketenaanpak, waarbij leerkrachten, straathoekwerkers en ouders een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren zodat er snel opgetreden kan worden bij signalen dat er iets foutloopt. 'Ik denk dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen: ouders, maar ook de samenleving in haar geheel als de ouders in gebreke blijven.'

De staatssecretaris benadrukt wel dat het slechts om een kleine minderheid van de Brusselse jongeren gaat, en dat het overgrote merendeel van de interventies van de hulpdiensten goed verloopt. 'Jaarlijks zijn er meer dan 13.000 brandweerinterventies en 88.500 ambulance-interventies. In 53 gevallen was er een agressiemelding, bij 27 ging het om verbale agressie', stipt Smet aan. 'De fysieke agressie is beperkt en wat afgelopen weekend gebeurd is, is uitzonderlijk. Maar we moeten nu ingrijpen en het geweld in de kiem smoren.'

De Brusselse brandweer rukte zaterdagavond uit voor enkele brandende vuilnisbakken in de Marollen. Bij aankomst werden de brandweerlui bekogeld met vier molotovcocktails. De daders zouden een dertigtal jongeren zijn. De brandweer kondigde aan een klacht te zullen indienen en benadrukte dat er een 'sterk signaal' moet worden gegeven. Korpschef Michel Goovaerts vraagt zich in Het Laatste Nieuws af waar de ouders van de betrokken jongeren zijn. 'Zij zijn toch ook verantwoordelijk voor hun kinderen', klinkt het. Eind augustus werd ook al een brandweerploeg bekogeld met onder meer glazen flessen bij een interventie in Sint-Jans-Molenbeek, waarna burgemeester Catherine Moureaux een nachtelijk samenscholingsverbod uitvaardigde in de betrokken wijk. Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet benadrukt dat er moet worden ingegrepen. 'Eerst en vooral is er repressie nodig: politie en gerecht moeten zeer hard optreden en heel duidelijk het signaal geven dat dat niet kan', zei hij maandag in De Ochtend. Het gerecht moet daarbij sneller kunnen werken, vindt hij. 'De traagheid van het gerecht helpt niet in dit soort zaken. De betrokkenen moeten meteen de sanctie voelen, niet 2 tot 3 jaar nadien.' Smet pleit daarnaast voor een ketenaanpak, waarbij leerkrachten, straathoekwerkers en ouders een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren zodat er snel opgetreden kan worden bij signalen dat er iets foutloopt. 'Ik denk dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen: ouders, maar ook de samenleving in haar geheel als de ouders in gebreke blijven.'De staatssecretaris benadrukt wel dat het slechts om een kleine minderheid van de Brusselse jongeren gaat, en dat het overgrote merendeel van de interventies van de hulpdiensten goed verloopt. 'Jaarlijks zijn er meer dan 13.000 brandweerinterventies en 88.500 ambulance-interventies. In 53 gevallen was er een agressiemelding, bij 27 ging het om verbale agressie', stipt Smet aan. 'De fysieke agressie is beperkt en wat afgelopen weekend gebeurd is, is uitzonderlijk. Maar we moeten nu ingrijpen en het geweld in de kiem smoren.'