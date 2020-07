Urban.brussels lanceert maandag op initiatief van staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw, Pascal Smet (one.brussels), een oproep tot kandidatuur voor de werkgroep rond dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel.

Smet had eerder aangekondigd dat hij de regering een voorstel zou doen voor het opstarten van een dergelijke werkgroep. Die zal ook rekening houden met de conclusies van de initiatieven die intussen zowel op federaal als op Brussels niveau werden opgestart. Maandag keurde de commissie Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement een resolutie goed die de oprichting van de werkgroep vraagt. MR stemde tegen.

'Het is hoog tijd dat we ons koloniaal verleden onder ogen zien. Brussel is een kosmopolitische stad zonder dominante cultuur. Vele Brusselaars hebben een gemeenschappelijk verleden, maar hebben vooral een gezamenlijke toekomst. Deze oproep zal ervoor zorgen dat het debat op een serene en inclusieve manier plaatsvindt tussen verschillende experten uit het middenveld, de wetenschap en de diaspora. Apart van de voorstellen en het actieplan van de werkgroep, bekijk ik de mogelijkheden voor een dekolonisatiemonument in onze hoofdstad', verklaart Pascal Smet.

De Brusselse werkgroep moet een tussentijds verslag opstellen en voorleggen aan de Brusselse regering voor het einde van 2020. Daarna volgt er een eindrapport in 2021. In dit verslag moeten concrete maatregelen en een actieplan worden voorgesteld die op korte en lange termijn kunnen worden uitgevoerd.

Inclusieve dekolonisering

Kandidaten moeten kennis en expertise aantonen binnen de verschillende domeinen die relevant zijn voor de werkgroep, zoals de Burundese-, Congolese- en Rwandese diaspora, Erfgoed, koloniaal verleden, dekolonisatie en wetenschappelijke studies in kader van het onderwerp. De werkgroep zal bestaan uit tien à twintig leden.

Geïnteresseerden kunnen zich voor 7 september 2020 aanmelden via mail (staff@urban.brussels) of per post (ter attentie van mevrouw Bety Waknine, algemeen directrice van Urban, 11-13 Kunstberg, 1000 Brussel).

Nog maandag werd in het Brussels Parlement een voorstel van resolutie in commissie goedgekeurd over de structurele en inclusieve dekolonisering van de Brusselse openbare ruimte. 'De Brusselse samenleving van nu vraagt om de symbolen van het verleden in een nieuw kader te zetten. De koloniale denkbeelden werken door tot de dag van vandaag en niet op een goede manier. Ze zijn gekoppeld aan structureel racisme en de ongelijke behandeling die veel Brusselaars met een andere huidskleur moeten ondergaan. Het aanpakken van de koloniale symbolen is noodzakelijk geworden. Wij als Brusselaars omarmen diversiteit en de publieke ruimte moet dat uitademen', stelt Hilde Sabbe (one.brussels), mede-indienster van het voorstel. (Belga)

