Ecolo-Groen en de PTB zijn de grote winnaars van de Brusselse verkiezingen. Toch blijft de Parti Socialiste aan zet. 'Er was geen Johan Demol-effect zoals in 2004, toen het Vlaams Belang met een Franstalige lijsttrekker naar de Brusselse verkiezingen trok.' Aldus politoloog Pascal Delwit.

Is Brussel na 26 mei nu een rode of een groene stad geworden? 'Allebei', zegt politoloog Pascal Delwit van de ULB: 'De PS heeft sterk gescoord in het noordwesten, zeg maar de Kanaalzone met Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, Koekelberg en het centrum van Brussel Stad. In het zuidoosten, met Elsene, Ukkel en Woluwe, heeft Ecolo een grote sprong voorwaarts gemaakt. Het verkiezingsresultaat bevestigt de sociologische tweespalt in het hoofdstedelijk gewest.

...