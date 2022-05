Pas in 2024 opnieuw begrotingsdiscipline verwacht, maar Europa is scherp voor België

Net als de andere Europese lidstaten moet België pas in 2024 opnieuw aanknopen met een streng begrotingsbeleid. Dat blijkt uit nieuwe aanbevelingen van de Europese Commissie. Toch is het dagelijks bestuur van de Europese Unie scherp in zijn rapport van ons land.

De Commissie heeft maandag haar beleidsaanbevelingen voor 2022 en 2023 voorgesteld. Wat het meest in het oog springt, is de beslissing om de strikte toepassing van de begrotingsregels (tekort onder 3% bbp, schuld onder 60%) een jaar langer uit te stellen. Dat moet de lidstaten ook in 2023 de budgettaire ruimte geven om de kosten van de energiecrisis en de Oekraïense crisis te dragen. Daarom luidt het in het Belgische rapport dat pas ‘in de periode na 2023’ verder gewerkt moet worden aan schuldafbouw en een duurzaam begrotingsbeleid.

Maar de aanbevelingen gaan over meer dan enkel de begroting. Zo vraagt de Commissie opnieuw om een belastinghervorming en een hervorming van het systeem van werkloosheidsuitkeringen “om werk minder te ontmoedigen’. Er moet op beide domeinen een vereenvoudiging komen en de lasten op arbeid moeten naar omlaag, vindt de Commissie.

Opvallend scherp is ze voor het onderwijs in België (de Commissie analyseert het hele land, niet de gemeenschappen afzonderlijk). Of een student zijn of haar onderwijscarrière succesvol afrondt, heeft in ons land veel te maken met de sociaal-economische achtergrond en met het feit of de student in kwestie al dan niet een migratieachtergrond heeft. Die vaststelling is niet nieuw, maar de kloof is intussen uitgegroeid tot een van de grootste in heel de EU, stelt de Commissie.

België wordt aangemaand extra stappen te zetten om de ontwikkeling van duurzame energiebronnen te versnellen zodat het tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Het is ook de Commissie opgevallen dat grote energie-infrastructuurprojecten kunnen aanslepen door ‘de vele, herhaaldelijke en lange beroepsprocedures’.