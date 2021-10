'Op departementsniveau en op het niveau van het managementcomité hebben wij pas voor de eerste keer van PFAS gehoord in 2020, toen het PFAS-actieplan werd goedgekeurd.' Dat zei Peter Cabus, secretaris-generaal van het Vlaamse Departement Omgeving, vrijdag in de onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement.

In 2020 stelde Vlaanderen een PFAS-actieplan op, met prioriteiten rond water, bodem en lucht en een communicatie-aanpak. Bij de opmaak van dat plan werd geen link gelegd met de hotspot rond de 3M-fabriek. 'Ik heb achteraf ook gevraagd hoe dat kan en men heeft mij daar eerlijk gezegd geen goed antwoord op kunnen geven', zei Cabus vrijdag. 'Als op afstand betrokken persoon had ik daar toch vragen bij.'

Bij de opmaak van het plan werd er ook door de andere administraties geen melding gemaakt van de vervuiling rond 3M, gaf de secretaris-generaal aan, hoewel bijvoorbeeld Lantis, dat de Oosterweelwerken coördineert, tussen 2016 en 2018 al bodemonderzoeken liet uitvoeren. In 2018 sloot Lantis een dading met 3M. 'Zelfs bij de bijstelling van het actieplan in 2021 werd er geen melding van 3M gemaakt. Toen werd ik zelf achterdochtig als ik eerlijk mag zijn', zei Cabus.

Frappant

'Dit is toch wel frappant', reageerde Willem-Frederik Schiltz, fractieleider van Open VLD. 'Als er gesproken wordt over informatie-uitwisseling tussen departementen, lijkt het mij toch logisch dat, als er een actieplan wordt opgesteld, een van de grootste puntvervuilingen in Europa even wordt aangekaart.'

'Ik vind dit bijzonder erg', zei Mieke Schauvliege van Groen. 'De veiligheidsberm is dus vergund zonder dat het woord PFOS in de vergunning staat. De adviesverleners wisten niets van deze problematiek af, terwijl op dat zelfde moment Lantis deals afsloot over de zware vervuiling met PFOS in de veiligheidsberm.'

Personeelsbesparing

Door de opeenvolgende besparingen, moest het Departement Omgeving de afgelopen tien jaar al tweehonderd mensen laten afvloeien. 'Die personeelsbesparing heeft een impact', zei Peter Balas, hoofd van de Directie Omgevingsprojecten. 'We leggen nu de focus op belangrijke dossiers en zullen in andere dossiers op de bestuurskracht van de deputaties rekenen.'

Cabus stelde vragen bij het feit dat de verantwoordelijkheid voor de lozingsvergunning van 3M bij de provincie ligt. 'Is het wel normaal dat 3M wordt vergund door de provincie?', vroeg hij. 'Als we dan toch zware adviezen moeten schrijven, heb ik liever dat we de eindverantwoordelijkheid hebben voor die zware dossiers. Ik denk dat dat soort dossiers best Vlaanderenbreed wordt bekeken, zodat de toestand in bijvoorbeeld Limburg dezelfde is als in West-Vlaanderen.'

