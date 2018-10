'Partijvoorzitters komen op televisie, terwijl geëngageerde burgers het echte hart van lokale verkiezingen zijn'

Misschien zat u zondagavond ook nog laat aan de televisie gekluisterd. Benieuwd naar de laatste verkiezingsuitslagen. Als u voor het VRT-nieuws koos, dan zag u daar rond 22u30 het aangezicht van ondergetekende verschijnen, net als dat van mijn Vlaamse collega-voorzitters. Nochtans waren het geen nationale verkiezingen. 14 oktober ging over onze steden en dorpen. Alleen al in Vlaanderen waren er meer dan 39.000 mensen kandidaat. En toch waren wij het weer die op televisie kwamen. Spijtig, want het is die grote groep geëngageerde burgers die het echte hart van onze lokale verkiezingen zijn.

Delen Lokale verkiezingen? Je moet eigenlijk zot zijn om mee te willen doen.

Lokale politiek, dat is Christian die op zijn 89ste nog meedeed 'om de jeugd vooruit te helpen en zijn levenservaring door te geven'. Hij heeft de verkiezingsdag helaas niet meer mogen meemaken. Maar hij was vast trots geweest op zijn ploeg. Lokale politiek, dat is ook Maryam, die als kind uit Afghanistan vluchtte en zich nu wil inzetten voor haar nieuwe thuis in Vlaanderen. Als geen ander weet zij wat de democratie waard is. En lokale politiek, dat is ook Pieter, die met zijn zoontje, dat net leerde fietsen, foldertjes in uw brievenbus kwam steken. Met de vraag om meer speelpleintjes en wat rustiger verkeer.

Of je nu op nummer 1 staat of op 37, de dag van de verkiezingen is voor elke kandidaat een steen op de maag en een knoop in de keel. Hoe je het ook draait of keert, meedoen met verkiezingen is je kwetsbaar opstellen. Je levert jezelf over aan het oordeel van de kiezer, die soms meedogenloos is. Het kost een hoop tijd die je niet aan jezelf of je gezin kan spenderen. Om nog te zwijgen van het spaargeld dat in zo'n campagne kruipt. De meeste kandidaten doen het puur uit engagement, want voor de grote meerderheid staat er geen zitje of postje te wachten. Lokale verkiezingen? Je moet eigenlijk zot zijn om mee te willen doen.

Of dat zou je denken, als je het puur objectief bekijkt. Want lokale politiek gaat niet over krijgen of verdienen, ook al denken veel mensen het omgekeerde. Lokale politiek is geloven dat het beter kan, en daar zelf ook je schouders onder durven zetten. Het is je buren leren kennen en luisteren naar hun dromen en problemen. Het is de aangename verrassing als blijkt dat er honderden mensen in jou geloven - ook mensen die je nooit zelf hebt ontmoet.

Eens vloeken op of spotten met politici kan deugd doen. Ik doe het zelf ook, en denk dat het gezond is en dat we dat vooral moeten blijven doen. Ik heb me kostelijk geamuseerd met de stemwijzer van Gunther D. en de grapjes op Twitter.

Dat moet kunnen. Zolang we respect tonen voor elke kandidaat. En goed beseffen dat achter ieder bolletje een geëngageerde mens staat. Dat de doos oud papier daarbuiten in de regen vol ideeën zit. Dat de mensen die aan je deur staan, het oprecht goed voor hebben met jullie gedeelde toekomst. Misschien ben je het niet eens met hun visie. Maar dat we hen dankbaar moeten zijn om hun engagement, daarvan ben ik overtuigd.

Als er één grote winnaar was zondag, dan is het wel de democratie. Zoveel mensen die hun geld, hun tijd en hun engagement in onze samenleving staken. Om nog te zwijgen van alle vrijwilligers die hen geholpen hebben. Dat we nog maar lang mogen én willen meedoen, stemmen en kritiek mogen uiten. Chapeau voor alle kandidaten, over de partijgrenzen heen!