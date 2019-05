De verschillende politieke partijen hebben de voorbije maanden al minstens 229.900 euro besteed aan advertenties op Facebook. Dat blijkt uit een analyse van de online tool inzicht.io. Die maakt gebruik van de gegevens die Facebook zelf sinds kort beschikbaar stelt. Dat schrijven De Tijd en De Standaard.

Tussen 15 maart en 14 mei gaven de Vlaamse politieke partijen en hun voorzitters samen zo bijna 230.00 euro uit. Het werkelijke bedrag dat de partijen aan advertenties op Facebook uitgaven, ligt waarschijnlijk hoger, vermoeden de kranten.

De grootste gebruiker van advertenties op Facebook is Vlaams Belang. Die partij gaf ten minste 149.800 euro uit. Het laagste bedrag werd uitgegeven door CD&V.

PVDA gaf als partij niets uit aan advertenties, maar voorzitter Peter Mertens zélf liet er meer dan 500 plaatsen. De duurste advertenties op Facebook kosten tussen de 10.000 en de 50.000 euro. De goedkoopste gaan tot 100 euro.

De partijen moeten pas na de verkiezingen een overzicht geven van hun verkiezingsuitgaven. Die worden dan nagekeken door het Rekenhof, aldus De Tijd. Het is volgens De Standaard voor het eerst dat duidelijk wordt dat in verkiezingscampagnes in België bedragen van dergelijke omvang worden ingezet. Het gaat bovendien alleen om uitgaven op Facebook. Uitgaven op andere sociale media zijn niet meegeteld.

