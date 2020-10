Voorzitter Georges-Louis Bouchez ligt onder vuur omwille van verschuivingen in de regering. Scenario's over zijn afzetting circuleren intern.

De spanningen bij de Franstalige liberale partij MR lopen hoog op. Verschillende verkozenen zijn erg boos op voorzitter Georges-Louis Bouchez sinds de aankondiging van de ministeriële casting.

'Ik heb ernstige twijfels, en ik heb hem dat ook gezegd, over de mogelijkheden van Georges-Louis Bouchez om aan het roer te blijven.' Dat zei MR-Kamerlid Denis Ducarme maandagochtend op radiozender LN24.

'Ik zit hier niet om me te beklagen. Het doet me vooral pijn voor de partij, deze episode maakt me niet trots om liberaal te zijn', zei de voormalige federale minister.

Voorzitter Georges-Louis Bouchez probeerde vorige week Ducarme in de Waalse regering te piloteren, ten koste van Valérie De Bue. Dat ballonnetje ging niet op omdat decretaal is bepaald hoeveel vrouwen de regering moet tellen. Ducarme voelt zich nu naar eigen zeggen vernederd. 'Op persoonlijk vlak voel ik een zekere weerzin voor wat is gebeurd. Maar nu moeten we proberen gemeenschappelijk een oplossing te vinden om hier snel uit te raken. We moeten de politieke cultuur veranderen en niet langer dit weerzinwekkende beeld uitsturen', zei hij maandag.

