Partijbesturen Groen, SP.A en Open VLD geven groen licht voor Gentse coalitie

In Gent heeft het partijbestuur van Groen zaterdag de nota van toekomstig burgemeester Mathias De Clercq unaniem goedgekeurd. Ook Open VLD steunt het project, en bij SP.A werd vrijdagavond al een eerste keer over het raamwerk van de toekomstige bestuursploeg gepraat. CD&V moet zich nog over de tekst uitspreken. Al lijkt de kans klein dat het daar fout loopt: de partij toonde zich gisteren verheugd weer deel uit te maken van het bestuur na decennia in de oppositie, ook al krijgt Mieke Van Hecke niet bepaald zware bevoegdheden toegeschoven.

Vrijdag werd bekend dat Gent een vierkoppig bestuur krijgt met burgemeester Mathias De Clercq. Een nota met veertien werven werd onderhandeld door Open VLD, SP.A, Groen en CD&V. Die nota werd voorgelegd en goedgekeurd door de respectieve partijbesturen. De bevoegdheden moeten wel nog officieel worden toegekend bij Groen en SP.A.