De Franstalige partij cdH is officieel van naam veranderd. De nieuwe naam is 'Les Engagés'. Dat maakte voorzitter Maxime Prévot zaterdagavond bekend op een congres in Brussel.

De partij krijgt ook een nieuw logo en een nieuwe kleur, turquoise. Centraal in het nieuwe project van de vroegere christendemocraten staat het concept regeneratie.

De partijmilitanten waren zaterdag in het Brusselse Tour & Taxis bijeengekomen om te stemmen over de vernieuwing, die de partij wil reorganiseren in een 'participatieve burgerbeweging'. Die nieuwe beweging wil breken met de politieke codes en de particratie. Het ontwerp van het nieuwe manifest van deze beweging zal worden besproken en geamendeerd door de leden, om tijdens een programmacongres op 14 mei aangenomen te worden. Dat manifest zal het resultaat zijn van twee jaar aan participatieve oefeningen onder de noemer 'Il fera beau demain' (morgen wordt het mooi weer) die in januari 2020 werden opgestart.

'Centristisch en progressief'

Bij de verkiezingen van 2019 leden de Franstalige christendemocraten een zware nederlaag. De nieuwe beweging zal alvast 'resoluut centristisch en progressief' zijn, kondigde voorzitter Maxime Prévot aan tijdens zijn toespraak. 'Het ontbreekt de samenleving duidelijk aan een kompas', zei hij, en hij beloofde een 'alternatief voor de simplistische, extremistische en populistische standpunten die onze democratie teisteren'.

Volgens de partij woonden meer dan 1300 mensen het congres bij, van wie een kwart niet-leden.

