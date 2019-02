Parlement zet zich schrap voor hoorzitting rond affaire-Kucam: 'Het zal één grote Theo-show worden'

In de hele commotie rond klimaatjongeren, sms-acties en een ontslagnemende minister, is het dossier-Kucam wat naar de achtergrond verdrongen. Daar komt woensdag verandering in. Na enkele hoorzittingen met onder andere de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en diplomaten, is het dan de beurt aan Theo Francken (N-VA).

...