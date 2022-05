Parlement roept op om klokkenluiders te beschermen

De plenaire Kamer roept de internationale gemeenschap op om klokkenluiders beter te beschermen. Dat staat in een resolutie van Ecolo-Groen, die donderdag groen licht kreeg in het federaal parlement. Er waren 96 stemmen voor, 21 tegen en 19 onthoudingen.

Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt momenteel in het Verenigd Koninkrijk vastgehouden. Een Britse rechter besliste onlangs dat hij uitgeleverd mag worden aan de Verenigde Staten, die hem willen berechten voor het publiceren van geclassificeerde militaire informatie en spionage. Volgens Amnesty International dreigt hij in een Amerikaanse gevangenis het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Bij een veroordeling riskeert de Australiër 175 jaar gevangenisstraf.

In de Kamer is donderdag een resolutie gestemd rond de bescherming van klokkenluiders als Assange. Daarin roept het parlement de internationale gemeenschap op de vrijheid van mening en de persvrijheid te beschermen, en geen journalisten of klokkenluiders uit te leveren als die het risico lopen op foltering of andere onmenselijke behandelingen.

Op Belgisch niveau roept de groene tekst op om de Europese klokkenluidersrichtlijn van 2019 om te zetten in Belgisch recht, zoals dat ook in het regeerakkoord staat, en om dat ‘op ambitieuze wijze’ te doen.