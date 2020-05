Er komt in het Vlaams Parlement geen onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra. Wél komt er een bredere ad hoc commissie die het Vlaamse coronabeleid tegen het licht moet houden en die voorstellen moet doen voor het post-coronatraject. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement woensdag beslist.

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA had eerder deze week een motie ingediend om in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten naar de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt. Maar zo'n onderzoekscommissie, waarbij een commissie dezelfde mogelijkheden heeft als een onderzoeksrechter, komt er niet.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdag echter beslist een ad hoc commissie op te richten. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD, maar ook van oppositiepartijen Groen en SP.A.

De ad hoc commissie krijgt de taak om het Vlaamse coronabeleid tegen het licht te houden en een post-coronatraject uit te stippelen. De commissie komt onder het voorzitterschap van Groen. De commissie zal hoorzittingen met experts kunnen organiseren en moet ten laatste tegen eind 2020 klaar zijn. Nadien, ten laatste in januari 2021, volgt een themadebat in de plenaire van het parlement. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de opdracht van de commissie te verlengen.

PVDA betreurt dat niet gekozen is voor een onderzoekscommissie. Fractieleider Jos D'Haese: 'Ik begrijp dat de meerderheidspartijen schrik hebben en dat bepaalde potjes gedekt moeten blijven. Wij gaan de onderste steen boven halen. We willen weten wat er is misgelopen en wie verantwoordelijk is. Het is overduidelijk dat er fouten zijn gemaakt. Ook oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat er beter een onderzoekscommissie was opgericht. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter komt de keuze voor een ad hoc-commissie neer op een 'doofpotoperatie'.

De uiterst linkse oppositiepartij PVDA had eerder deze week een motie ingediend om in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te richten naar de manier waarop de Vlaamse regering de coronacrisis in de woonzorgcentra heeft aangepakt. Maar zo'n onderzoekscommissie, waarbij een commissie dezelfde mogelijkheden heeft als een onderzoeksrechter, komt er niet. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdag echter beslist een ad hoc commissie op te richten. Dat voorstel kreeg niet alleen de steun van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD, maar ook van oppositiepartijen Groen en SP.A. De ad hoc commissie krijgt de taak om het Vlaamse coronabeleid tegen het licht te houden en een post-coronatraject uit te stippelen. De commissie komt onder het voorzitterschap van Groen. De commissie zal hoorzittingen met experts kunnen organiseren en moet ten laatste tegen eind 2020 klaar zijn. Nadien, ten laatste in januari 2021, volgt een themadebat in de plenaire van het parlement. Het Uitgebreid Bureau kan beslissen om de opdracht van de commissie te verlengen. PVDA betreurt dat niet gekozen is voor een onderzoekscommissie. Fractieleider Jos D'Haese: 'Ik begrijp dat de meerderheidspartijen schrik hebben en dat bepaalde potjes gedekt moeten blijven. Wij gaan de onderste steen boven halen. We willen weten wat er is misgelopen en wie verantwoordelijk is. Het is overduidelijk dat er fouten zijn gemaakt. Ook oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat er beter een onderzoekscommissie was opgericht. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter komt de keuze voor een ad hoc-commissie neer op een 'doofpotoperatie'.