Parket vroeg dossier Tunnelplaats op bij Antwerpse stadsdienst

Nieuwswebsite Apache bracht het nieuws en het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) bevestigt, maar wil geen verdere commentaar kwijt.

Aan de Tunnelplaats wordt momenteel gewerkt aan het bouwproject Lins Tower op een voormalige Renault-site. Er komt een 44 meter hoge toren met in totaal 74 appartementen, 288 studentenkamers en commerciële ruimtes.

Het project is momenteel in handen van projectontwikkelaar Triple Living, dat het eind 2017 overnam van het toenmalige Land Invest. Die laatste was in het oog van de storm komen te staan door onder meer de contacten van topman Erik Van der Paal met leden van het Antwerpse schepencollege.

Apache schrijft al jaren over de zaak en plaatste meermaals vraagtekens bij de beslissing van het stadsbestuur om op die locatie hoogbouw toe te laten, en bij de manier waarop de site in handen kwam van Land Invest. Maar wat precies de aanleiding was voor de recente actie van het parket, is niet bekend en wil het parket niet kwijt. De zaak is in ieder geval alweer geseponeerd.