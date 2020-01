Het parket-generaal van Henegouwen, dat verantwoordelijk is voor het onderzoek naar Kazachgate, vraagt een buitenvervolgingstelling voor hoge magistraat Jean-François Godbille en voor prinses Léa, de weduwe van prins Alexander en de schoonzus van koning Albert II. Dat bericht La Dernière Heure dinsdag.

olgens procureur-generaal Ignacio de la Serna is het onderzoek rond en kunnen prinses Léa en advocaat-generaal Jean-François Godbille op dit moment niets verweten worden. 'We gaan de kant op van een buitenvervolgingstelling voor hen twee.'

Voor wijlen Armand De Decker, de ex-voorzitter van de Senaat, -burgemeester van Ukkel en -zakenadvocaat, ligt de zaak anders. Hem zou geen buitenvervolgingstelling wachten. Begin 2017 onthulde de pers dat de advocaat-generaal bij het Brusselse hof van beroep, Jean-François Godbille, 25.000 euro had ontvangen van het liefdadigheidsfonds van prinses Léa. Dat gebeurde via de Brusselse scoutsgroep AFS, waarvan Godbille bestuurder was.

Volgens de prinses was het De Decker die gevraagd had om de gift aan de scoutsgroep over te maken. Vraag was of De Decker de hoge magistraat op die manier wou bedanken voor bewezen diensten. Godbille werd ervan verdacht opgetreden te hebben als tussenpersoon bij toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) ten gunste van De Deckers cliënt, de Kazachse miljardair Patokh Chodiev.

Prinses Léa en advocaat-generaal Godbille hebben altijd ontkend. De finale beslissing komt het Hof van Cassatie toe, van zodra het parket-generaal van Henegouwen zijn dossier heeft overgemaakt aan het parket bij het Hof van Cassatie.