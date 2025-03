Parket start opsporingsonderzoek naar inbreuken op racismewetgeving in Aalter

Het parket Oost-Vlaanderen start naar aanleiding van de uitzending van het VRT-magazine Pano een opsporingsonderzoek “waarbij zal worden onderzocht of er door de bestuurlijke overheden van Aalter inbreuken werden begaan op de racismewetgeving”. Dat werd vernomen bij het parket.

Pano berichtte woensdagavond samen met De Morgen dat in Aalter niet-Belgen vier keer langer wachten op inschrijving in de gemeente dan wettelijk toegelaten, terwijl Belgen er wel vlot gedomicilieerd geraken. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) kondigde donderdag al aan dat ze Audit Vlaanderen zal vragen om na te gaan of de werkwijze van Aalter “volgens de wettelijke normen en goede praktijken is”. Ze deed dat na de vraag van Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement en Aalters gemeenteraadslid Mieke Schauvliege voor een tuchtonderzoek naar de Aalterse burgemeester Pieter De Crem (CD&V).

Een anonieme klokkenluider stelde in de uitzending dat mensen van vreemde origine vaak geen bewijs van inschrijving krijgen. Het schepencollege zou de beslissing over de aanvraag vaak uitstellen door een controle van de kwaliteit van de woning te vragen. In afwachting van die controle, die soms maanden op zich laat wachten, worden mensen niet gedomicilieerd.

Een steekproef van 204 inschrijvingen in Aalter bevestigt volgens de reportage die versie van de feiten. Bij Belgen duurt de inschrijving gemiddeld 15 dagen. Bij niet-Belgen is dat 136 dagen, met pieken tot boven de 450 dagen.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft sinds eind 2023 110 klachten ontvangen over domiciliëring in Aalter. De Dienst Vreemdelingenzaken kwam tot de conclusie dat Aalter in 51 dossiers de vreemdelingenwet niet correct toepaste.

Het parket Oost-Vlaanderen geeft verder geen details over het onderzoek. Het gaat om een opsporingsonderzoek op het niveau van het parket. Dat betekent dat er nog geen tussenkomst is van een onderzoeksrechter, die ruimere onderzoekshandelingen kan stellen.