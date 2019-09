Parket: 'Seponering klacht tegen Didier Reynders staat los van EU-hoorzittingen'

De beslissing om het dossier tegen MR-vicepremier Didier Reynders te seponeren, is in alle onafhankelijkheid genomen en staat volledig los van de hoorzittingen van de EU-kandidaat-commissarissen die maandag beginnen voor het Europese Parlement. Dat meldt het Brusselse parket, dat ook aangeeft dat er wel degelijk onderzoeksdaden gesteld werden in het onderzoek.

