Het parket van Limburg heeft het onderzoek naar de urine-bekogelaars van Anuna De Wever en haar vriendinnen voorlopig geseponeerd, omdat er onvoldoende sporen zijn naar identificeerbare verdachten. Dat laat parketwoordvoerster Anja De Schutter weten.

De klimaatjongeren van Youth for Climate gingen deze zomer langs op verschillende festivals met de actie 'Clap for Climate', om op die manier aandacht te vragen voor de klimaatopwarming. De doortocht van De Wever op Pukkelpop ging niet ongemerkt voorbij, toen ze door een deel van het publiek in de Boiler Room werd uitgejouwd.

Later op de avond werden De Wever en haar vriendinnen lastiggevallen. Verschillende tenten werden opengeritst, toen jongeren naar De Wever op zoek gingen. Enkele vriendinnen van De Wever zouden toen verbaal bedreigd zijn en er zouden flessen met urine naar hun hoofd zijn geworpen.

Het parket van Limburg opende na Pukkelpop een onderzoek naar de belagers van de klimaatjongeren, maar moet dit nu seponeren omdat er onvoldoende sporen zijn om verdachten te kunnen identificeren. Als er in de toekomst nieuwe bewijzen gevonden worden of opduiken kan het onderzoek altijd heropend worden.