Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar Ward Vergote, de burgemeester van Moorslede (Visie), voor mogelijke belangenvermenging. Dat schrijft Krant van West-Vlaanderen en het nieuws wordt door het parket bevestigd aan de redactie van Belga.

De burgemeester zou in 2017 via commandverklaring een stuk landbouwgrond hebben gekocht in Dadizele, zo schrijft KW. Een commandverklaring is een verklaring waarbij de koper een goed anoniem kan kopen, door een ogenschijnlijke koper aan te duiden.

Vergote zou hebben gehandeld met voorkennis want hij wist dat daar naar alle waarschijnlijkheid een bedrijvenzone zou komen. Twee jaar later vekocht hij de lap grond voor 208.000 euro meer aan een vennootschap van de familie achter Supra Bazar, schrijft KW. 'Het klopt dat het parket naar aanleiding van dit artikel van KW een onderzoek is gestart naar mogelijke belangenvermeninging', zo bevestigt procureur Filiep Jodts van het West-Vlaamse parket aan Belga. 'Voor de rest kunnen we geen commentaar geven op deze zaak.'

KW schrijft dat er op belangenvermening gevangenisstraffen van één tot vijf jaar en boetes tot 400.000 euro staan, maar dat klopt volgens procureur Jodts niet. Het is niet de eerste West-Vlaamse burgemeester die onder vuur ligt na een artikel van Krant van West-Vlaanderen. Begin deze maand werd ook een onderzoek geopend naar burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd (Open Vld) na een artikel van KW. Hij zou eveneens vastgoed hebben gekocht met voorkennis.

De burgemeester zou in 2017 via commandverklaring een stuk landbouwgrond hebben gekocht in Dadizele, zo schrijft KW. Een commandverklaring is een verklaring waarbij de koper een goed anoniem kan kopen, door een ogenschijnlijke koper aan te duiden. Vergote zou hebben gehandeld met voorkennis want hij wist dat daar naar alle waarschijnlijkheid een bedrijvenzone zou komen. Twee jaar later vekocht hij de lap grond voor 208.000 euro meer aan een vennootschap van de familie achter Supra Bazar, schrijft KW. 'Het klopt dat het parket naar aanleiding van dit artikel van KW een onderzoek is gestart naar mogelijke belangenvermeninging', zo bevestigt procureur Filiep Jodts van het West-Vlaamse parket aan Belga. 'Voor de rest kunnen we geen commentaar geven op deze zaak.' KW schrijft dat er op belangenvermening gevangenisstraffen van één tot vijf jaar en boetes tot 400.000 euro staan, maar dat klopt volgens procureur Jodts niet. Het is niet de eerste West-Vlaamse burgemeester die onder vuur ligt na een artikel van Krant van West-Vlaanderen. Begin deze maand werd ook een onderzoek geopend naar burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd (Open Vld) na een artikel van KW. Hij zou eveneens vastgoed hebben gekocht met voorkennis.