Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt een mogelijke verkrachtingszaak in een Gents café. Het zou gaan om feiten die dateren van eind oktober. De zaak wordt prioritair onderzocht maar over de inhoud wordt - zoals gebruikelijk bij verkrachtingszaken - niet gecommuniceerd. Het slachtoffer heeft melding gedaan via de organisatie Meldet, die zondagavond een open brief wil afgeven aan het Gentse stadhuis.

De organisatie vindt dat de feiten en de reactie van de Gentse politie niet volstaan en vinden dat het incident niet gerelativeerd mag worden. 'Wij weten dat dit geen alleenstaand feit is en erkennen dat er een groot probleem is omtrent harassment en seksueel geweld in het nachtleven', staat in een open brief die door uitbaters van een 40-tal Gentse cafés is ondertekend. 'Sinds de volledige heropening van de horeca (en daarmee de heropening van het nachtleven) op 1 oktober, merken wij dat er een toename is van grensoverschrijdend gedrag.'

Om aandacht te vragen voor de problematiek wordt zondagavond om 18u een optocht georganiseerd die van de Gentse vrijdagmarkt naar het Gentse stadhuis trekt. Daar willen de actievoerders de open brief afgeven aan de burgemeester en het Gentse schepencollege.

