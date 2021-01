In de Nethys-zaak gaat het parket in beroep tegen de vrijlating onder voorwaarden van Stéphane Moreau, voormalig bestuurder van de Luikse intercommunale Nethys.

Dat meldt Christian De Valkeneer, procureur-generaal van Luik, woensdag. De Luikse raadkamer besliste eerder woensdag dat Moreau en Pol Heyse, ook ex-bestuurder van Nethys, onder voorwaarden konden vrijkomen. Tegen de vrijlating van Heyse ging het parket niet in beroep.

Moreau moet nu de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling afwachten. Die beslist binnen de 15 dagen. Tot dan blijft hij in de cel.

Moreau en Heyse werden afgelopen weekend aangehouden voor misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering door een persoon die een openbare functie bekleedde. Bovendien werd Moreau ook beschuldigd van vervalsing en fraude.

Beide mannen zitten sinds zondag in de gevangenis van Lantin. De raadkamer stelde wel een lijst op van personen met wie Heyse geen contact mag opnemen. Moreau liet zondag via zijn advocaat aan Belga weten dat hij geen enkele beschuldiging erkent die hem ten laste is gelegd.

Het onderzoek in het dossier-Nethys, genoemd naar het privébedrijf met publieke fondsen die toebehoren aan de intercommunale Enodia (het vroegere Publifin), raakte vorige week in een stroomversnelling met de aanhouding van verschillende ex-bestuurders.

Dinsdag besliste de raadkamer van Luik al om de Luikse zakenman François Fornieri, voormalig voorzitter van het vergoedingscomité van Nethys en CEO van het beursgenoteerde biotechbedrijf Mithra, en Pierre Meyers, de vroegere voorzitter van de raad van bestuur, onder voorwaarden vrij te laten. Oud-manager Bénédicte Bayer werd zaterdagavond vrijgelaten onder voorwaarden. Ze mag het land niet verlaten en niet met derden over het dossier praten. En ook Jacques Tison, eveneens lid van het vergoedingscomité, is vrijgelaten onder voorwaarden.

