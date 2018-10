Parket Brussel behandelt lichtere misdrijven niet door onderbemanning

Het gaat om diefstal zonder geweld, winkeldiefstal, bedreigingen en intimidatie. Dat betekent dat ook klachten van vrouwen die worden lastiggevallen op straat niet altijd worden behandeld.

Op dit moment zouden al 1.700 dossiers over dat soort misdrijven geklasseerd zijn, zonder dat een magistraat ze heeft bekeken. De reden ligt in de onderbezetting van het openbaar ministerie. Door lichte misdrijven te negeren komt mankracht vrij om zwaardere misdrijven te onderzoeken en te vervolgen.

Brussel worstelt al langer met een bijzonder grote gerechtelijke achterstand. In 2010 werd de helft van de dossiers bij het Brussels parket geseponeerd. In 2015 was dat gedaald tot een kwart. Jean-Marc Meilleur, de procureur des Konings in Brussel, zei donderdag dat het niet de gewoonte van het parket is te reageren op het beleid.