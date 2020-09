'In tegenstelling tot wat wellicht wordt beweerd, lijkt in dit stadium van het onderzoek niet bewezen te zijn dat het optreden van de politieagenten de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer.' Zo heeft het parket-generaal van Bergen woensdag meegedeeld in een reactie op de zaak-Chovanec.

Allereerst wil het parket er in zijn reactie op wijzen dat het onderzoek nog aan de gang is. De kern van dat onderzoek is achterhalen of de politieagenten door hun toedoen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de dood van Jozef Chovanec, aldus het parket.

De onderzoeksrechter had verschillende expertenonderzoeken verordend, waaronder een autopsie, een anatomo-pathologisch onderzoek en een toxicologische analyse. 'Wat de huidige onderzoeken betreft zijn er geen aanwijzingen dat de politieagenten een borstcompressie zouden hebben uitgeoefend die verband houdt met de dood van het slachtoffer', klinkt het nog.

De onderzoeksrechter heeft uiteindelijk in januari het dossier afgerond, zonder daarbij politieagenten in beschuldiging te stellen voor de dood van Chovanec. Later heeft de burgerlijke partij nog bijkomende onderzoekshandelingen geëist en daarvoor in mei 2020 een dossier ingediend, gaat het parket verder. Vervolgens werd een panel van drie deskundigen aangesteld, met onder meer een psychiater, om de zaak verder te bekijken. Het onderzoek wordt voortgezet, besluit het parket.

Eerder had de weduwe van het slachtoffer, Henrieta Chovancova, beweerd dat haar man was verstikt door de politie en dat hij reeds overleed in zijn cel.

