Paralympiër Peter Genyn op de Memorial Van Damme: 'Néé, ik ben niet het ultieme rolmodel'

Peter Genyn draagt T-shirts met het opschrift 'Running sucks!' Dat heet: optimisme voor gevorderden. De man die zijn nek brak in een lege zwemvijver en later een ongeluk had met zijn rolstoel start vrijdag op de Memorial Van Damme. 'Als je niet met je handicap kunt lachen, heb je hem niet aanvaard.'

© Jelle Vermeersch

Er is opnieuw veel om naar uit te kijken op de Memorial Van Damme van komende vrijdag. De Ivoriaanse hazewind Marie-Josée Ta Lou, momenteel wellicht de snelste vrouw ter wereld, loopt de 100 meter. Tweevoudig olympisch kampioen hink-stap-springen Christian Taylor bekijkt dagelijks beelden van het wereldrecord van Jonathan Edwards uit 1995: het wordt stilaan tijd dat iemand verder springt. Ook Sandra Perkovic komt naar Brussel. Het Kroatische discusfenomeen won alles wat er te winnen valt. Bij de Belgen zal het stadion als vanouds in brand staan wanneer de gebroeders Borlée hun estafette lopen. Nog veel spannender wordt het hoogspringduel tussen Nafi Thiam en Mariya Lasitskene. De Russische sprong deze zomer al over 2,06 meter, amper drie centimeter onder het wereldrecord. Maar in eigen land zal de eergierige Thiam onder geen beding willen verliezen.

