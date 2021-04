De coronacrisis heeft tot een daling geleid van het aantal processen-verbaal voor rijden onder invloed, net als van het aantal fatale ongelukken.

Dat meldt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle op basis van cijfers van minister van Binnenlandse Zaken en partijgenote Annelies Verlinden over het eerste semester van 2020. Die evolutie lijkt logisch, gezien de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals de sluiting van de horeca en het verbod op een aantal feestelijkheden.

In het eerste semester van 2020 werden in België 16.095 pv's uitgeschreven, tegenover 51.784 in 2019 en 48.731 in 2018. Er vielen 11 doden in het eerste semester van 2020. Dat is in verhouding minder dan in 2019 (52) en 2018 (43). Terwijl het verkeer op de snelwegen in het weekend ongeveer 30 procent lager lag dan in 2019, daalde het aantal dodelijke slachtoffers met meer dan de helft.

Mannen jonger dan vrouwen

Toch blijft een aantal parameters in de statistieken ongewijzigd. Zowat 80 procent van de pv's voor dronken rijden ging naar mannen. Mannelijke overtreders zijn gemiddeld ook jonger dan vrouwen. Bij mannen zijn de bestuurders jonger dan 30 jaar het sterks vertegenwoordigd. Bij vrouwen zijn dat de categorieën van 30 tot 40 jaar en vooral van 40 tot 50 jaar.

Kamerleden Muylle en Jef Van den Bergh benadrukken dat het misplaatst zou zijn nu te spreken van een vermindering van de problematiek. Ondanks de complete lockdown en de sluiting van de horeca bleef het aantal pv's immers nog steeds hoog.

