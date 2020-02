Koning Filip verlengt de opdracht van koninklijk opdrachthouder Koen Geens tot 17 februari. Dat meldt het paleis maandag in een persbericht.

Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) krijgt een week extra de tijd om te zoeken naar oplossingen in de federale formatie. Hij kijkt daarbij nog altijd voornamelijk naar PS en N-VA, liet hij maandagmiddag uitschijnen na zijn consultatie op het paleis.

Koning Filip gaf minister van Justitie Koen Geens eind vorige maand de taak om als koninklijk opdrachthouder de nodige initiatieven te nemen om een volwaardige federale regering tot stand te brengen. Vandaag/maandag moest hij verslag uitbrengen op het paleis, waarna Geens nog een week extra de tijd kreeg. Volgende week maandag wordt hij opnieuw ten paleize verwacht.

Na afloop van de consultatie met de koning - die een uurtje duurde - was Geens karig met commentaar. 'De koning heeft mij gevraagd om verder te onderzoeken welke initiatieven genomen kunnen worden om een volwaardige regering te vormen. Ik heb twee belangrijke manieren en trefwoorden om voortgang te maken: vertrouwen en discretie. Zodat het land zo snel mogelijk naar een nieuwe regering kan geleid worden', klonk het.

De CD&V-vicepremier bevestigde wel dat hij nog altijd aan een coalitie met zowel PS als N-VA werkt. 'Het spreekt vanzelf dat ik ernaar streef om de partijen met het zwaarste gewicht in dit land ertoe te bewegen samen verantwoordelijkheid te nemen, maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet zo breed mogelijk informeer', voegde hij daaraan toe.

