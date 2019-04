Paasvakantie? Niet op de weg

Kevin Van der Auwera Redacteur Knack.be en Sportmagazine.be

Met circa 230 kilometer file was het dinsdag een uitzonderlijk zware ochtendspits voor een schoolvakantie. Dat had verschillende oorzaken, maar het is een tendens dat we de laatste jaren op de weg steeds minder het verschil merken tussen vakantie of een 'gewone week'.

Archiefbeeld © Belga Image