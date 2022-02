Het stedelijk en gemeentelijk onderwijs start een uitzonderlijke procedure op rond de ontwikkeling van de centrale toetsen. Die moeten alle leerlingen vanaf 2024 op vier momenten in hun schoolloopbaan afleggen, maar de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) zegt "fundamentele bezorgdheden" te hebben. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd.

Dat schrijven de Mediahuis-kranten en De Morgen donderdag.

De toetsen moeten hét middel worden om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De centrale examens, die de kennis van wiskunde en Nederlands toetsen, zullen onder meer kunnen wegen op de klassenraad. Scholen die meerdere jaren ondermaats presteren, zullen ook verplicht begeleiding moeten volgen, staat in de conceptnota die vorige week werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. 'Over het doel van de toetsen is nooit grondig gediscussieerd, terwijl dit voor leerkrachten, scholen en ouders een enorme verandering is', zegt OVSG-topvrouw Walentina Cools.

Dat er het voorbije anderhalf jaar al veel is beslist zonder dat er ooit een formeel gesprek met de onderwijsverstrekkers werd opgestart, stuit haar tegen de borst. 'We zijn alleen betrokken bij de stuurgroep en een klankbordgroep, maar daar wordt te weinig naar onze bezwaren geluisterd', zegt ze.

Om toch een stem te krijgen vond de OVSG een uitzonderlijke procedure: een formeel schoolpactoverleg, dat wettelijk is voorzien. Dat kan enkel ingeroepen worden als het gaat over de vrijheid van onderwijs. 'Hierdoor kan minister Weyts niet anders dan met ons standpunt rekening te houden.'

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is bezorgd. Voor topman Lieven Boeve is de enige oplossing dat de scholen eigenaar worden van de resultaten, en dat die verder alleen geanonimiseerd gebruikt kunnen worden. Ook voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft de vraag om een formeel schoolpactoverleg een mogelijkheid, al wacht de Guimardstraat eerst op decretale teksten.

De OVSG zegt met haar vraag om een schoolpactoverleg een debacle zoals bij het eindtermen debat - waarbij het katholiek onderwijs uiteindelijk naar het Grondwettelijk Hof trok - te willen vermijden.

'Ik weet dat er weerstand is van sommige onderwijskoepels. Dat is begrijpelijk want het gaat om een kleine revolutie in ons onderwijslandschap', reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'Maar ik zou niet weten welke scholen nadeel ondervinden wanneer de leerwinst in kaart wordt gebracht en ze zich kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen. De onderwijskwaliteit moet omhoog. De Vlaamse toetsen kunnen daarbij helpen'.

