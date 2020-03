Na urenlang overleg heeft de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond beslist de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus op te schroeven die gelden tot en met 5 april. Een volledige lockdown wordt het niet, al wordt er nadrukkelijk gevraagd om 'zoveel mogelijk thuis te blijven en anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren'.

Welke maatregelen werden er precies genomen? Een overzicht:

Alle maatregelen zijn van kracht tot en met 5 april. Wie de afspraken niet naleeft, riskeert een boete tot 4.000 euro en een correctionele vervolging die kan leiden tot een celstraf van vier maanden.

De Block: 'Strengere maatregelen omdat het nodig is'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beseft dat de door de Nationale Veiligheidsraad genomen maatregelen veel van de bevolking vragen, maar benadrukt dat ze ook echt nodig zijn.

'Het is een verstrenging van de maatregelen omdat het nodig is, omdat we nu op een cruciaal moment zijn waar het aantal mensen dat gehospitaliseerd wordt gevoelig omhoog gaat. Dit is nu het moment om de curve af te kunnen vlakken en daar zijn meer maatregelen voor nodig', verklaarde De Block dinsdagavond meteen na de persconferentie aan de vrt.

'Wat ook belangrijk is, is dat de maatregelen die we al genomen hebben beter opgevolgd worden.' De minister beseft dat dit veel vraagt van de bevolking. 'We vragen die inspanning nu voor een aantal weken om het verschil te maken. Als we wachten tot er duizenden mensen in onze ziekenhuizen liggen, zullen die maatregelen niets meer uithalen. Dat weten we uit de voorbeelden uit het buitenland', aldus De Block.