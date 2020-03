De Nationale Veiligheidsraad schaalt de maatregelen tegen het coronavirus nog verder op. Niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar wat is verder nog beslist? Een overzicht.

Na urenlang overleg heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus nog te verstrengen. Premier Sophie Wilmès stelde ze zonet voor op een persconferentie. Een volledige lockdown wordt het niet, al wordt de mensen wel gevraagd "zoveel mogelijk thuis te blijven en zo weinig mogelijk in contact te komen met anderen buiten het gezin".

Alle niet-essentiële handelszaken gaan daarom vanaf morgenmiddag dicht en samenkomsten in groep worden verboden. Wie zich gezond voelt, kan wel nog naar buiten voor verplaatsingen van en naar het werk, de supermarkt, de apotheek, de dokter, de bank, de post, de krantenwinkel of het tankstation.

Ontspanning zoeken in de buitenlucht - wandelen, sporten - wordt zelfs aangemoedigd. Maar ook daar is social distancing van belang: afstand houden, en zich buiten wagen met één ander persoon, een gezinslid of vriend of vriendin.

Supermarkten blijven dus open, maar de toegang wordt wel beperkt. Een beperkt aantal personen mag de winkel binnen, er mag maximaal één iemand per 10 vierkante meter aanwezig zijn en iedereen mag maximum 30 minuten winkelen zodat iedereen die dat wil kan inkopen kan doen.

Nachtwinkels mogen open blijven tot 22 uur, maar ook zij moeten voldoende afstand tussen klanten bewaren.

Kappers mogen openblijven gedurende de week, maar er mag maar één klant per keer het salon binnen.

De cafés, die vorige week al de deuren moesten sluiten, moeten nu ook hun terrasmeubilair verwijderen.

Markten worden gesloten, voedingskramen mogen enkel nog staan op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Bedrijven moeten dan weer verplicht telewerk organiseren "voor alle functies waar dat kan en zonder uitzondering", los van hun omvang. Als dat echt niet kan moeten ze de regels van social distancing maximaal respecteren, "zowel voor de uitoefening van de job als voor het transport dat de werkgever regelt".

Daar zal streng op worden toegezien: bedrijven die zich niet aan de regels houden krijgen een zware boete, als het daarna nog niet gebeurt zal de onderneming gesloten worden, waarschuwde Wilmès.

Tot slot blijven de maatregelen die vorige week al werden genomen van kracht. De lessen op school zijn opgeschort, maar opvang voor kinderen van ouders in essentiële sectoren of die enkel bij de grootouders terechtkunnen, blijft gegarandeerd. Ook crèches blijven open. Het openbaar vervoer blijft rijden, maar moet zich zo organiseren dat de reizigers voldoende afstand kunnen houden.

Alle maatregelen zijn van kracht tot en met 5 april.

De Block: 'Strengere maatregelen omdat het nodig is' Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beseft dat de door de Nationale Veiligheidsraad genomen maatregelen veel van de bevolking vragen, maar benadrukt dat ze ook echt nodig zijn. 'Het is een verstrenging van de maatregelen omdat het nodig is, omdat we nu op een cruciaal moment zijn waar het aantal mensen dat gehospitaliseerd wordt gevoelig omhoog gaat. Dit is nu het moment om de curve af te kunnen vlakken en daar zijn meer maatregelen voor nodig', verklaarde De Block dinsdagavond meteen na de persconferentie aan de vrt. 'Wat ook belangrijk is, is dat de maatregelen die we al genomen hebben beter opgevolgd worden.' De minister beseft dat dit veel vraagt van de bevolking. 'We vragen die inspanning nu voor een aantal weken om het verschil te maken. Als we wachten tot er duizenden mensen in onze ziekenhuizen liggen, zullen die maatregelen niets meer uithalen. Dat weten we uit de voorbeelden uit het buitenland', aldus De Block.

