Mei: buiten wordt meer mogelijk

Wat de maand mei betreft zal het vanaf 8 mei mogelijk zijn om buiten evenementen te organiseren tot 50 personen.

De terrassen kunnen vanaf die dag open tot 22 uur met tafels van maximum vier personen (of meer als die personen uit hetzelfde huishouden komen). Men moet afstand houden tussen de tafels en het systeem werkt enkel met bediening, door personeel met mondmaskers draagt.

Vanaf 8 mei kunnen activiteiten binnen een sportclub of vereniging met 25 deelnemers buiten plaatsvinden en dat voor alle leeftijden. Publiek noch overnachtingen zijn toegelaten. Voor kinderen tot en met twaalf jaar kunnen activiteiten binnen met maximaal tien deelnemers.

Binnen zullen verder enkel testevenementen kunnen plaatsvinden.

Bijkomende voorwaarde is dat 80 procent van de 65-plussers een eerste prik heeft gekregen en dat de situatie op intensieve zorg verbetert.

Juni: meer personen en zomerkampen

Voor juni zullen onder bepaalde voorwaarden evenementen mogelijk worden tot 200 personen binnen en buiten. Bij die evenementen zijn een mondmasker en sociale afstand verplicht. Daarnaast moeten ook 8 op de 10 kwetsbare mensen een eerste dosis gekregen hebben en mogen er maximaal 500 bedden ingenomen zijn op intensieve zorg.

Vanaf 25 juni worden zomerkampen mogelijk met activiteiten binnen én buiten, met maximaal 50 deelnemers, en met de mogelijkheid om te overnachten.

Juli en augustus: afwachten

Wat de zomermaanden juli en augustus betreft: daar zal een volgend Overlegcomité (dat zal plaatsvinden op 11 mei) over beslissen. 'We moeten een klaar zicht hebben op wat mogelijk is. Voor de zomer kan je enkel een beslissing nemen als we meer zicht hebben op de situatie', aldus premier De Croo.

