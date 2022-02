'We zullen een veel luchtigere lente meemaken, maar we mogen niet vergeten dat zeer veel zal afhangen van ons gedrag.' Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdag verklaard na afloop van het Overlegcomité, waar hij bevestigde dat we overschakelen naar code oranje op de coronabarometer.

Code oranje gaat in vanaf volgende vrijdag. Daardoor wordt opnieuw meer mogelijk in de horeca, in het nachtleven en bij publieksevenementen. Op café of restaurant zal geen maximumaantal meer zijn aan tafel en rechtstaand consumeren wordt mogelijk. Ook vervalt het sluitingsuur en vervalt de mondmaskerplicht voor klanten (maar niet voor personeel). Daarnaast kan er ook soepeler omgesprongen worden met de bezetting bij evenementen.

Telewerk wordt een aanbeveling in plaats van een verplichting. Vanaf 19 februari valt de mondmaskerplicht op school weg voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Het wordt ook opnieuw toegelaten met meer dan twee personen te gaan winkelen.

'We zetten een enorme stap vooruit', sprak eerste minister De Croo. 'Maar het zou fout zijn te denken dat het virus uitgeroeid is. Het zou fout zijn ervan uit te gaan dat we geconfronteerd worden met een gewone seizoensgriep.'

We gaan naar een nieuwe normaliteit, maar we mogen de basisreflexen niet vergeten, luidde het. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon riep op om de resterende maatregelen goed te blijven volgen. 'Met maar één doelstelling: om zo snel mogelijk naar de volgende fase, code geel, te kunnen gaan, omdat we dan eigenlijk bijna terug in het normale leven zijn.'

Premier De Croo gaf nog aan dat de voorbije maanden zeer zwaar zijn geweest. De deltavariant legde een zware druk op de zorg, terwijl omikron de scholen en de bedrijven onder druk zette. Maar 'we zijn erdoor geraakt', aldus De Croo. Hij sprak ook een woord van dank uit aan het adres van álle Belgen voor alle inspanningen die we samen gedaan hebben, en vooral het zorgpersoneel. Tegelijkertijd stond hij stil bij de zelfstandigen, de evenementensector, de cultuurwereld en het nachtleven. 'Zij zijn zwaar getroffen gedurende een erg lange periode', beseft De Croo, maar de maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de verspreiding van het virus kon worden teruggedrongen.

Minister Frank Vandenbroucke tijdens het Overlegcomité van 11 februari 2022 © Belga

Reisregels

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde aan dat de inreisregels worden aangepast. Daarbij wordt niet langer rekening gehouden met de coronasituatie in het land van herkomst (en met kleurencodes), maar enkel met vaccin-, herstel-, of teststatus van het individu.

Reizigers die België binnenkomen zullen vanaf eind volgende week moeten beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Dat geldt voor zowel EU- en Schengenlanden als derde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Japan. Maar mensen die uit een derde land komen en niet gevaccineerd zijn, kunnen wel enkel nog het land in voor een essentiële reis. Zij hebben dan een recent herstelcertificaat of negatief testresultaat nodig.

